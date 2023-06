VIDEO La Presidente Tesei, una furia per la mancanza di rispetto per i cittadini

"Se l'Assemblea legislativa non è consapevole dell'atto presentato oggi, allora c'è un problema". Batte i pugni sul tavolo la Presidente per l'assenza di rispetto dell'opposizione per i cittadini e per il consiglio regionale che li rappresenta. Uno sfogo senza freni, per la mancanza di responsabilità e di discussione sul documento programmatico della Regione Umbria