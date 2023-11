VIDEO Si torna in piazza: a Roma il PD presenta l'11 novembre la protesta contro il Governo Meloni

Dall'Umbria partono, per ora, 15 bus portando lo slogan scelto della segreteria di Tommaso Bori: La sanità pubblica e non la sanità privata, il diritto alla salute. Ogni regione denuncia le cose che non vanno nelle amministrazioni locali con cui si scontrano quotidianamente