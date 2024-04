VIDEO Daniela Settimi è la candidata sindaco per Montefalco

L’attuale vicesindaco parteciperà alle elezioni amministrative sostenuta da tutto il centrodestra. Montefalco, in tanti per Daniela Settimi sindaco alla presentazione della candidatura. Inaugurata in via Ugo Foscolo la sede elettorale. Presenti esponenti locali e regionali