VIDEO Il premio del Comune di Perugia a Stefano Papini, 57 anni da allenatore

L’amministrazione comunale premia Stefano Papini per il suo impegno a favore dei giovani. Attuale presidente del Comitato Regionale Umbria delle Polisportive Giovanili Salesiane: per 57 anni ha operato in ambito sportivo cercando di trasmettere insegnamenti utili per la vita