VIDEO Oltre 400 studenti alle premiazioni di Econews

La voce dell’ecologia in classe”: grande successo per la giornata conclusiva del progetto promosso da Gesenu. “Econews” è stato pensato come un telegiornale che avesse lo scopo di promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza consapevole e di facilitare l’apprendimento sul tema del riciclo dei rifiuti.