VIDEO Cosmi sindaco? Il mio mestiere è allenare. Per ora aiuto chi vuole cambiare la città

Sono orgoglioso che qualcuno pensi a me come sindaco, ma il mio mestiere è allenare. Per ora faccio l'allenatore e resto l'uomo del Ponte che ama Perugia. Serse resta un collaboratore dell'Associazione Play Time, però è anche vero che l'appetito vien mangiando