VIDEO Per Pierluigi Bersani Perugia è uno squillo di tromba per il PD

Bersani partecipa alla corsa elettorale a Perugia e Bastia. All'Arcadia di San Sisto in tanti ad ascoltarlo. "Vittoria Ferdinandi sia per Perugia, come per l'Italia, lo squillo di tromba per il PD: cambiare è di nuovo possibile".