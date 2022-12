VIDEO I piccoli e straordinari presepi di Giampaolo Paoletti

Fino al giorno dell'Epifania in mostra alla Casa Bernardette della Chiesa di Sant'Enea in mostra i minuscoli e grandi presepi realizzati da Giampaolo Paoletti, in un guscio di noce, una lampadina, una vecchia caffettiera, scatole, cesti di vimini. Il ricavato a favore dell'Unitalsi