VIDEO Elezioni, Vittoria Ferdinandi in piazza IV Novembre “Ho visto trionfare la politica sui personalismi”

Si è svolta oggi, venerdì 7 giugno in piazza IV Novembre, la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca di centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi. Una piazza gremita, proprio come tutto corso Vannucci.

Fra le parole della candidata un appello d’amore: “Perugia fai bei sogni perché è di quelli di cui noi avremo cura. Domani stringete la vostra tessera elettorale come se fosse una lettera d’amore”. E ancora: “Ho visto trionfare la politica sui personalismi”.