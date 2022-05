VIDEO - Notte movimentata al Broletto tra urla, schiamazzi e botte

Notte movimentata al Broletto, sotto i portici tra il monumento a Gramsci e il sovrappasso di via Cortonese. Quattro persone, dalle immagini sembrerebbero africani, ha litigato per diverso tempo, con urla, minacce e anche colpi al volto e al corpo. Dalle immagini riprese da alcuni residenti della zona si vede come tre persone ne tengano ferma una quarta, con la quale hanno da ridire. Il gruppetto si sposta fuori dal campo visivo, trascinando uno del gruppo. Le urla si fanno sentire, le voci alterate dal litigio. Poi ricompaiono per pochi secondi nell'obiettivo del cellulare che riprende la scena e poi spariscono.