VIDEO - Feste e schiamazzi a notte fonda in via Martiri dei lager, i residenti protestano: "La notte vogliamo dormire"

Tutte le sere, soprattutto nel fine settimana nei campi di calcio e basket siti all'incrocio tra via Martiri dei lager e via Diaz, a Perugia, stazionano fino a tarda notte gruppi di giovani che con musica e urla impediscono un riposo indispensabile per affrontare la giornata lavorativa seguente.

I residenti hanno chiamato spesse volte le forze dell'ordine e inviato mail al sindaco ed alla Polizia locale per chiedere un intervento risolutivo, ma al momento senza risposta.