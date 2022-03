VIDEO Eurochocolate, ai giardini del Frontone la prima edizione di primavera

Ai giardini del Frontone ha preso il via la prima edizione primaverile di Eurochocolate. Edizione pre pasquale dedicata a uova e conigli con un pensiero rivolto all'Ucraina e alla festa di primavera che si svolgeva a Kiev proprio all'insegna delle uova decorate, di cui sono in mostra diverse foto. Il festival del cioccolato ritrova Perugia in uno spazio che potrebbe segnare il futuro della manifestazione.

Ma questo, dice il presidente Eugenio Guarducci, sarà oggetto di un ragionamento successivo. Intanto, con la bella giornata garantita dall'ormai celebre "anticiclone Guarducci", per le influenze meteo che qualcuno attribuisce proprio al fondatore dell'evento, sono arrivati i primi curiosi e le prime gite scolastiche. Che, dopo due anni, hanno inserito proprio Perugia tra le loro tappe.