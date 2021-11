VIDEO Cento anni di Università per stranieri, il rettore: "Risorsa per città e regione, sia un bene condiviso"

Con un convegno sulle sue origini, si sono aperte le iniziative per celebrare il centenario della nascita dell'Università per stranieri. Il rettore Valerio De Cesaris ha sottolineato come questo appuntamento non sarà un singolo momento ma un insieme di occasioni per scoprire e riscoprire questa istituzione e il suo ruolo nella città e nella regione.

Un bene condiviso, insomma, nell'auspicio del rettore da valorizzare in collaborazione con le istituzioni. Istituzioni che, per bocca della presidente della Regione, Donatella Tesei, e del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, si sono dette consapevoli del rilievo dell'Ateneo, della sua centralità e dell'importanza di un percorso condiviso.