VIDEO Umbria Jazz 2022, Tesei: "Noi ci crediamo. Direzione artistica? I meriti di questi 50 anni sono di Carlo Pagnotta"

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, soddisfatta per l'edizione appena conclusa di Umbria Jazz, un brand, come è stato più volte ribadito anche dal presidente della Fondazione, Gian Luca Laurenzi, forte e identitario non solo del festival ma di tutta la regione. Con ripercussioni, ha specificato la presidente Tesei, su tutto il territorio. Per il futuro la Regione c'è e per la nuova direzione artistica, è in scadenza a fine 2023 il mandato di Carlo Pagnotta, la presidente ha la sua idea "ma non decido io".