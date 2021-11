VIDEO Il tennis in Umbria si tinge di blu, taglio del nastro per i nuovi campi della Gryphus: "Un hub per il movimento regionale"

Presentati ufficialmente i nuiovi campi del Gryphus Tennis Perugia. L'impianto è stato riqualificato con la conversione al veloce di due court precedentemente in terra battuta. Una scelta precisa voluta dal presidente Fabio Valentini per completare l'offerta formativa del tennis in Umbria. In questo modo il club si vuole candidare a diventare un punto di riferimento per l'intero movimento, permettendo agli agonisti di prepararsi al meglio per la stagione, essendo la superificie veloce la più diffusa nei tornei nazionali e internazionali, ma anche una "accademia" per giovani talenti e piccoli e grandi appassioanti