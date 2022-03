Giulia Trippetta è La moglie Perfetta, monologo di consigli e vissuto che va in scena alla Sala Cutu di Perugia Sabato 5 marzo alle 21. L'attrice umbra presenta il suo spettacolo per un serata di spunti e consigli semiseri per come essere, diventare e realizzarsi in una moglie perfetta.... e insostituibile.