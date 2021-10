VIDEO Pink Ambassador, la staffetta rosa per la ricerca contro il cancro è passata a Perugia

Una staffetta ideale in 19 città italiane. Una staffetta in rosa per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro e per sensibilizzare alla prevenzione anche attraverso lo sport e le buone pratiche.

Di corsa le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi hanno dato vita alla tappa perugina dell'inziativa che si è svolta al percorso verde di Pian di Massiano, non a caso intitolato a Leonardo Cenci, "una grande fonte d'ispirazione per noi".