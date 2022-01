VIDEO Sanità, la protesta degli infermieri: "Le pacche sulle spalle non bastano più"

Manifestazione del Nursind davanti a Palazzo Cesaroni: "In Umbria mancano mille infermieri"

Protesta anche a Perugia indetta dal Nursind, il sindacato che riunisce gli infermieri. Nuovo contratto, integrativi covid e soprattutto assunzioni. Sono le richieste principali di una categoria a cui "hanno dedicato monete, applausi", ma "le pacche sulle spalle non bastano". In Umbria, denuncia il sindacato, mancano 1000 infermieri, le assunzioni promesse non ci sono state.