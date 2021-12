VIDEO Sandri 1860, la storica pasticciera: "Finalmente si riparte. Potrei essere in pensione, ma la passione è passione"

Marcella Bricca è la memoria storica del laboratorio di via del Dado: "Insegno, ma imparo anche tanto"

Marcella Bricca è una storica collaboratrice della pasticceria Sandri. Per anni ha lavorato al fianco di Carla Schucani, la maestra pasticciera che con le sue ricette ha fatto conoscere la pasticceria perugina ovunque. Oggi continua a preparare le sue ricette nella nuova "vita" del laboratorio di via del Dado. Dispensando indicazioni e consigli, ma anche imparando molto dai giovani colleghi. "Potrei essere in pensione, ma la passione è la passione"