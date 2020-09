VIDEO Ritorno a scuola, al Volta si torna in classe così. La preside: "Basta seguire le regole"

Alla scoperta della riorganizzazione che l'istituto tecnico tecnologico statale "Alessandro Volta" ha messo in atto in vista dell'inizio del nuovo anno scoltastico in emergenza covid. DIsinfettanti, percorsi, banchi di nuova concezione, o per meglio dire le sedute collaborative che qui al Volta sono arrivate da tempo, ordinate non appena la scuola ha avuto a disposizione i primi fondi del decreto Rilancio, in attesa delle ulteriori forniture.

E poi le regole, "semplici, ma che dobbiamo rispettare tutti". Sono 1.800 gli studenti dell'istituto, provenienti da tutta l'Umbria. "Non possiamo permetterci che qualcuno si ammali" sottolinea la dirigente Rita Coccia, presentando le novità con cui docenti, studenti e famiglie dovranno confrontarsi.