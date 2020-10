VIDEO Chiusura anticipata, Confcommercio apparecchia in piazza la protesta contro le misure del Governo

Ristoratori, baristi, imprenditori e lavoratori, stagionali, personale delle pulizie in piazza anche a Perugia per protestare contro le misure volute dal Governo. Nel mirino la chiusura anticipata alle 18, ma anche gli indennizi, "che servono e sono necessari - spiega il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni - ma diciamo no a fondi a pioggia. Ai nostri imprenditori serve che riprenda l'economia, quei soldi il Governo li investa in scuole e infrastrutture. Così riprenderanno anche i consumi"