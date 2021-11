VIDEO Tourné, il viaggio riparte tra musica e teatro. Fiumi: "Un evento diffuso nella regione, finalmente si ricomincia"

Presentato il cartellone di eventi promossi da Aucma e Mea Concerti: "La nostra regione ideale per le date zero"

Dopo l'anteprima con la data zero di Carmen Consoli, la stagione Tourné – Itinerari d’autore in Umbria 2021/2022, promossa da Aucma e Mea Concerti, entra nel vivo.

E in questa nuova edizione, tra musica e stand up comedy, la stagione torna in scena portando con sé alcune novità, tra cui l’ampliamento delle platee coinvolte che vede aggiungersi agli storici comuni di Perugia, Assisi e Spoleto, quelli di Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Panicale, Spello e Trevi.