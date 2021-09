VIDEO Pink Padel: sport, prevenzione e ora anche una Cup: "Così ogni giorno affrontiamo la malattia"

Prende il via il torneo che vedrà impegnate oltre cento ragazze e donne promosso in collaborazione con Funky Padel. La soddisfazione dell'assessore allo sport, Pastorelli

Elisabetta ha 37 anni e la malattia l'ha costretta a interrompere per un po' le partite di padel. Adesso, anche attraverso il padel, e lo sport in generale, ha scoperto l'importanza di prendersi cura del proprio corpo e della prevenzione dei tumori femminili. Come lei, oltre duecento ragazze e donne, che ha riunito nell'idea dl Pink Padel. Una sorta di comunità che ruota intorno a questo sport che a Perugia è arrivato relativamente da poco, ma ha raccolto un grande seguito.

Dalle partite tra amiche all'idea di creare uun torneo itinerante in 9 circolo del territorio con 34 squadra coinvolte che a febbraio decreterà le vincitrici, e una finalità precisa oltre alla sensibilizzazione: raccogliere fondi da donare per la ricerca, tramite le Pink Ambassador, alla fondazione Veronesi. L'evento, realizzato insieme al gruppo Funky Padel, è stato presentato al Thunder sport center di Perugia. Grande apprezzamento è stato espresso dall'assessore allo sport, Clara Pastorelli.