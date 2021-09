VIDEO PerSo, Piperno: "A Perugia pubblico preparato, la città merita questo festival"

Presentata giovedì 30 settembre, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, la 7a edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival, che si svolgerà dal 5 al 10 ottobre. “Un'edizione di rinascita e di rilancio – ha spiegato Marco Casodi, coordinatore generale Fondazione La Città del Sole Onlus, che co-organizza e ha ideato il Festival - in un contesto, locale e nazionale, dove la cultura e gli eventi come il PerSo che, attraverso il mezzo cinema, analizza dinamiche e linguaggi contemporanei e genera dibattito e riflessioni, spesso non vengono valorizzati adeguatamente, siamo molto contenti di vedere finalmente al nostro fianco la presenza della Film Commission e di aver ricevuto, nei giorni scorsi, vicinanza e rassicurazioni anche da parte della Regione Umbria”.

Alla conferenza stampa sono interventi, infatti, Maria Rosi e Daniele Corvi dell'Umbria Film Commission che hanno testimoniato, proprio con la loro presenza, la vicinanza a questo Festival e hanno espresso la volontà di voler collaborare alla realizzazione dell'8a edizione, quella del 2022.

Giovanni Piperno, direttore artistico con Luca Ferretti, ha sottolineato le caratteristiche di questa edizione ma anche il rapporto con Perugia.