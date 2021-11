VIDEO Terrorismo, comandante Ros: "Tentativi di infiltrazione nei no Vax"

Destabilizzare lo Stato anche cavalcando l'onda di movimenti più o meno organizzati che manifestano e protestano. Come i no vax e no green pass. Infriltrandosi tra le fila di chi protesta. Un tantativo, insomma, di incanalare il malcontento per azioni sovversive indipendentemente dalla loro matrice politica. Lo ha sottolineato il coordinatore dell'antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili, lo conferma il comandante del Ros, generale PAsquale Angelosanto, a margine della conferenza stampa per l'operazione che ha portato a 6 misure cautelare per altrettanti indagati accusati di istigazione a delinquere e istigazione aggravata da finalità di terrorismo.