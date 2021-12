VIDEO Open District, il Natale di corso Garibaldi: alla scoperta dei luoghi segreti del quartiere

Corso Garibaldi sarà protagonista, dopo il successo degli eventi estivi, anche in inverno e in particolare per il periodo natalizio, con un ricco mese di iniziative. Dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 appuntamenti tra musica, cinema, visite guidate ai beni culturali, incontri e street food sempre all’insegna della riqualificazione urbana, dell’inclusione e dell’apertura.

“Open District” è quindi il titolo scelto per gli eventi che si svolgeranno nel quartiere perugino del Borgo di Porta Sant’Angelo, un’iniziativa dell’Associazione Assogaribaldi e delle attività del quartiere, in collaborazione con l’associazione Vivi Il Borgo, i residenti e il Comune di Perugia.

Venerdì 3 dicembre nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, è stato presentato l'evento: sono intervenuto gli ideatori dell’iniziativa, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e gli assessori del Comune di Perugia Gabriele Giottoli e Clara Pastorelli.