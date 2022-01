VIDEO "Umbria terra di eventi", gli operatori creano la federazione: "Dalla difficoltà nuove possibilità"

Nasce Federventi in seno a Confcommercio: "E già nuovi progetti in cantiere"

Promozione, formazione, supporto e sviluppo del settore ampio degli eventi in Umbria. È nata e si è presentata alla stampa venerdì 21 gennaio, presso la sede della Confcommercio regionale, l'associazione di rappresentanza del sistema fieristico e degli eventi turistici e culturali della nostra regione. Federeventi, associazione che aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia della regione Umbria, si è costituita con l'obiettivo di aggregare competenze, fornire strumenti, essere al servizio di chi produce e realizza eventi in questa regione. Dell'Associazione potranno fare parte le imprese attive nell'organizzazione di eventi (sport, spettacolo e cultura), in ambito fieristico e aziendale, nella convegnistica e più in generale nella fornitura di servizi per eventi.