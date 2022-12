VIDEO Nasce a Perugia il Comitato promotore per Elly Schlein Segretario del PD

Tempo di congresso nel Pd. E in Umbria il coordinamento regionale per Elly Schlein candidata alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico vede la luce. Sono intervenuti a presentare il coordinamento Sarah Bistocchi, capogruppo Pd a Perugia; Manuela Pasquino, consigliera comunale di Fabro e componente della segreteria regionale Pd; Andrea Vannini, già consigliere comunale di Todi. Presenti vari esponenti del Pd e dei Giovani Democratici da tutta la regione, amministratori, segretari e attivisti dall’Alto Tevere fino a Terni, passando per il Lago, la Media Valle, Perugia.

“Cambiare il Pd davvero, per cambiare veramente questa società - spiegano Bistocchi, Vannini e Pasquino - . Perché di fronte all’Italia delle destre che ci appare più ingiusta, è tempo di cambiare, di crescere, di evolvere come comunità e come partito: la sfida per riconquistare il Paese parte da qui, dalla capacità di rigenerare il campo progressista e di rinnovare la sua classe dirigente. La speranza di cambiamento, per noi, oggi più che mai passa per un’idea fondamentale: la redistribuzione. Delle ricchezze, dei saperi e dei poteri".



E ancora: “La candidatura di Elly Schlein - proseguono i tre promotori - è un progetto a disposizione della comunità democratica e di questo congresso per fare, tutti insieme, un passo avanti. Non una resa dei conti identitaria, ma il nostro contributo al nuovo Pd.” Ed anche in Umbria la mozione Schlein si costituisce “non contro qualcuno ma per qualcosa: perché pensiamo che solo tutti insieme, pur con idee diverse, possiamo costruire il futuro di una sinistra nuova, moderna e capace di lottare per un mondo migliore. Anche nel nostro territorio, che da qui a due anni intendiamo strappare dalle grinfie della destra più reazionaria e al contempo incapace d’Italia".



Concludono: “Oggi apriamo un percorso facendo appello alla partecipazione di tutte e tutti coloro che, dentro e fuori il Pd, vogliano essere parte di questo cambiamento possibile. La mozione, da qui, si organizzerà in modo aperto e orizzontale, a partire dai territori.” Bistocchi guiderà la mozione Schlein in Umbria come coordinatrice regionale, con Vannini e Pasquino vice-coordinatori referenti, rispettivamente, per la provincia di Perugia e quella di Terni.