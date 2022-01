VIDEO Motobefana, da 25 anni solidarietà su due ruote: la tradizione continua

Partenza da Centova a Perugia, destinazione Castiglione del Lago con doni per i pazienti di Villa Nazzarena

Un quarto di secolo nel segno della passione per le due ruote e della solidarietà. Questa mattina, 6 gennaio, la tradizione della Motobefana perugina si è ripetuta. Per il 25esimo anno, visto che la prima edizione risale al 1998.

Il tradizionale appuntamento motociclistico, curato ed ideato dalla Uisp Umbria Motorismo con l'unità di Protezione Civile Moto Sos., il Comitato Regionale Uisp Umbria in collaborazione con Mototurismo Umbria, è iniziato alle 10.30 da Perugia, partenza dal parcheggio del centro commerciale Borgonovo, per concludersi intorno alle 12.30 a Pozzuolo di Castiglione del Lago. Qui saranno consegnati i doni per il Centro socio riabilitativo Villa Nazarena.

La Motobefana perugina, iniziativa a scopo benefico si svolge, da due anni, solo come un evento in movimento e in piena sicurezza a causa delle normative anti covid emesse dal Governo e dagli organismi regionali.