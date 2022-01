VIDEO No green pass, stella di David e divise dei lager: "Così è iniziata la discriminazione, ieri come oggi"

Hanno citato Anna Frank e Primo Levi, una copia del libro lo hanno recapitato in consiglio regionale, per la capogruppo del Pd, Simona Meloni, che aveva chiesto a Prefettura e Questura di vietare la manifestazione proprio per questo accostamento al dramma dei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale, proprio oggi ricordato con la Giornata della Memoria Hanno ribadito come, proprio in questa giornata, fosse fondamentale ricordare come l'antisemitismo era partito da lontano, da prima dei lager. Dai divieti di accesso e l'impossibilità di lavorare per gli ebrei.

Una stessa situazione che, sostengono, si sta verificando oggi con chi si contrappone a vaccinazione e green pass. Manifestazione a Perugia del Fronte del dissenso con stelle di David e divise che riproducevano le casacche dei prigionieri dei lager nazisti dopo la marcia, in novembre, ad Assisi.