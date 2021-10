VIDEO Tumori, diagnosi e cura: esperti a confronto a Perugia. Rulli: "A grandi passi verso la terapia personalizzata"

A Perugia la conferenza internazionale "Highlight the new ways for cancer treatment". Esperti internazionali a confronto sulle nuove metodologie per la diagnostica e la cura dei tumori, dall'esempio della biopsia liquida "scoperta" a Perugia ai possibili sviluppi con l'obiettivo, come ha spiegato il direttore della Breast Unit dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Rulli, di individuare e definire terapie personalizzate per ogni paziente.

La strada è ancora lunga, ma la ricerca marcia spedita e, questo l'intento dell'iniziativa, con l'unità di intenti di una comunità scientifica internazionale che riunisce eccellenze di altissimo profilo.