VIDEO Sanità, liste d'attesa: la "ricetta" della Regione. Coletto: "Così interveniamo. Covid, pronti con la terza dose per gli over 40"

Presentata la riorganizzazione voluta dalla Giunta per migliorare i tempi per le prestazioni specialistiche

Come fare fronte alle attese per le prestazioni specialistiche? La Regione Umbria ha presentato il suo piano di azione per ottimizzare i tempi di erogazione di un servizio che, spiega l'assessore regionale Luca Coletto, è comunque già rientrato nei paletti del 2019, ovvero pre covid.

E sulla gestione dell'emergenza covid, l'assessore annuncia le prossime tappe della campagna vaccinale per l'erogazione della terza dose: "I vaccini sono stati fondamentali"