VIDEO Ucraina, Maurer: "Corridoi umanitari difficili se non c'è fiducia anche minima"

Perché si possano avviare con successo i corridoi “è necessario che ci siano negoziati, che ci sia un minimo di fiducia tra le parti. Oggi non c’è e quindi è difficile”. Lo ha detto Peter Maurer, presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, a margine della cerimonia per la laurea honoris causa in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo che gli ha conferito l’Università per stranieri di Perugia.