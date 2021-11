VIDEO Jesus e la sua battaglia vinta insieme al Comitato Chianelli

Dopo un anno di cure al Santa Maria della Misericordia di Perugia e di vita al residence il 18enne può tornare in Venezuela

Jesus ha 18 anni. Un anno fa è arrivato dal Venezuela per essere curato. Era malato di leucemia. Grazie al sostegno della Regione Umbria, è stato possibile sottoporlo a trapianto di midollo osseo, donatogli dalla madre. Insieme, per 12 mesi, hanno vissuto al Residence Chianelli, la sua seconda famiglia dice, e affrontato una durissima battaglia che oggi lo vede sorridere e ringraziare per l'affetto e le cure ricevute.