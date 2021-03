VIDEO Inchiesta sanità, "concorsi combinati": condannati Duca e Valorosi

L'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca, e l'ex direttore amministrativo, Maurizio Valorosi, sono stati condannati dal gup Lidia Brutti per uno dei tronconi dell'inchiesta sulla sanità umbra. Ai due, giudicati con giudizio immediato, veniva contestato il reato di falso e di rivelazione di segreto in relazioni ad alcuni concorsi ritenuti aggiustati. A Duca veniva contestato anche il reato di peculato per aver fatto bonficare il suo ufficio da cimici-spia della Guardia di finanza, a spese dell'Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia.