VIDEO Perugia in lutto: ultimo saluto sotto la curva ad Alberto Tomassini

Ultimo saluto ad Alberto Tomassini, storico magazziniere del Perugia e poi gestore dei servizi di ristoro all'antistadio. Dopo la cerimonia religiosa al santuario di Ponte della Pietra, officiata da don Mauro Angelini, il saluto dei tifosi della curva Nord.

Ieri in occasione di Perugia-Vicenza, vinta per 1-0 dai biancorossi, i grifoni sono entrati in campo con una maglia dedicata ad Alberto. Allo storico collaboratore la dedica per la vittoria