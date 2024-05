VIDEO Il Premio Caduceo ai Farmacisti che hanno servito per oltre 40 anni

Il premio “Caduceo d’oro” (il bastone simbolo del farmacista) è anche un’occasione di confronto e di riflessione, in un momento storico in cui il Farmacista è chiamato a contribuire alla migliore efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale in maniera ancora più decisa e pregnante