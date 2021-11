VIDEO Unità nazionale, l'Esercito incontra gli studenti della Carducci-Purgotti

Cerimonia dell'Alzabandiera in vista della Festa delle Forze Armate e per il centenario del Milite ignoto

Cerimonia dell'Alzabandiera a scuola. L'Esercito incontra gli studenti della Carducci Purgotti per un momento di condivisione in occasione della Festa delle Forze Armate e in occasione del centenario del Milite Ignoto. Il comandante della Scuola Lingue Estere dell'Esercito, generale Salvatore Carta, ha donato alla dirigent, Maria Cristina Bonaldi, e a una rappresentanza degli studenti, un tricolore a conclusione del momento solenne dell'alzabandiera.