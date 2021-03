VIDEO Unistra, elezioni rettore. De Cesaris: "Ripartiamo dalle persone"

L'Università per stranieri è chiamata alle urne per l'elezione del nuovo rettore. Candidato unico è il professor Valerio De Cesaris, a dicembre già nominato direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali. Palazzo Gallenga si avvia a ripartire dopo il terremoto del caso Suarez a seguito del quale gli allora vertici, Giuliana Grego Bolli e Simone Olivieri, ex direttore generale, si sono dimessi dopo essere finiti nel registro degli indigati con due docenti, Stafania Spina e Lorenzo Rocca (che ha patteggiato), e Fabio Parateci manager della Juventus e i legali della società bianconera, Luigi Chiappero e Maria Cesarina Turco. L'ipotesi della Procura della Repubblica di Perugia è di aver falsato la prova di italiano del calciatore Luis Suarez, intento a ottenere il passaporto italiano per poter essere acquistato dalla Juve come comunitario.