VIDEO Pnnr, la grande sfida dei Comuni: "Risorse da trasformare in progetti, ecco come funziona"

I Comuni alla sfida del Pnnr. Risorse da far fruttare, da "mettere a terra" con progetti concreti e realizzabili, nei tempi e secondo le indicazioni del Piano, "un'occasione unica" come è stata definita dai presidenti di Anci Umbria e Marche, Toniaccini e Marinelli, in occasione del convegno che si è svolto a Perugia.

Un incontro operativo con gli amministratori locali per cogliere le opportunità messe a disposizione da Governo ed Europa nell'ottica della ripresa post pandemia. Come funziona la distribuzione delle risorse, i tempi e le modalità per rilanciare i territori.