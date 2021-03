Si è aperto oggi, 16 mazo, il processo principale dell'inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità. Trentadue gli imputati, tra cui l'allore presidente della Regione, Catiuscia Marini, l'ex segretario del Pd ed ex sottosegretario dell'Interno, Gianpiero Bocci, l'ex assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, gli ex vertici dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Duca e Valorosi,