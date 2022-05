VIDEO Cinghiali a spasso nella ex pioppeta di Pian di Massiano

Cinghiali a spasso per l'ex pioppeta di Pian di Massiano. Una ventina di esemplari, secondo chi vive lì di fronte nell'area e se le ritrova spesso e volentieri sotto le finestre, nel giardino e nell'orto che orami non coltivano neanche più. Una presenza costante da diversi giorni, a cominciare dal tardo pomeriggio fino a notte. Un disagio e una preoccupazione non indiffirenti che i cittadini hanno condiviso anche con diversi interlocutori senza che una soluzione potesse essere trovata.