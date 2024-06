PERUGIA Celebra il 20 giugno: una data, due secoli di storia per la libertà

Il 20 giugno in due secoli differenti, dagli insorti contro il potere pontificio, ai partigiani fucilati dai nazifascisti in ritirata. Due date che raccontano come Perugia ha combattuto per la sua libertà, per quel grido che non si compra, ma si conquista