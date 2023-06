VIDEO E' la Perugia del XX Giugno. La storia della città passa per quella data

Le celebrazioni con le corone d'alloro, l'accensione della fiaccola, l'inno cantato dai bambini della primaria di Borgo XX Giugno, il picchetto d'onore e il ricordo dei caduti che hanno dato la vita per la città e per un ideale. Due date a distanza di quasi 100 anni per voler essere una città libera