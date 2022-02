Perugia-Benevento, la vigilia di Alvini: "Grifo, umiltà e coraggio per continuare il viaggio"

Il tecnico biancorosso prima della sfida contro la squadra dell'ex grifone Caserta, ospite al Curi nella 26ª giornata di Serie B: "Rispetto per un'avversaria forte, ma cercheremo di far felici i nostri tifosi"

"Umiltà e coraggio per continuare il viaggio". Questo Massimiliano Alvini chiede al suo Perugia alla vigilia della sfida contro il Benevento guidato dall'ex grifone Caserta, ospite al Curi domani (sabato 26 febbraio, ore 16.15) nello scontro diretto in zona playoff valido per la 26ª giornata di Serie B. "Avversaria forte - ha detto il tecnico del Grifo - ma noi abbiamo l'entusiasmo per andarci a giocare questa partita con i nostri punti di forzam provando a regalare una gioia ai tifosi che verranno a spingerci allo stadio".