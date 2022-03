Presentato il laboratorio di piazza Matteotti. domani il via all'evento di primavera

Come nascono le uova di Pasqua? Si potrà scoprire nel laboratorio a cielo aperto di Eurochocolate in piazza Matteotti. E domani taglio del nastro per la prima edizione di primavera del festival del cioccolato che torna a Perugia dopo la parentesi autunnale a Umbria Expo di Bastia.