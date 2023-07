VIDEO Arena Curi e il PD: è finita come avevamo previsto

Sauro Cristofani e Francesco Zuccherini aspettano 5 giorni per raccontare la fine della vicenda dello Stadio Curi: "noi lo avevamo detto, troppe criticità e nessun vantaggio per la città e la squadra. Non mancano i progetti da presentare, è il Comune che non ha un suo progetto su cosa fare dello stadio".