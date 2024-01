VIDEO Un Patto Avanti per ritrovare l'unità della sinistra umbra

Domenica, tutto il giorno, al 110Caffè manifestazione con l'arrivo dei big nazionali a suggellare l'unione di intenti e di volontà della sinistra per le prossime amministrative in 63 comuni e per le regionali. PD, M5S, civici e PSI aprono le porte a chi vuole partecipare