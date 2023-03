VIDEO Tamat e la grande festa "in amicizia" della cucina internazionale

Quindici paesi dell'est Europa, modi diversi di vivere il cibo, di prepararlo: piatti da assaggiare e scoprire in segno di amicizia, dai primi ai dolci, dalle specialità di carne e verdure, con i simboli dell'ospitalità in onore dei ragazzi Erasmus che sono ospiti in questi giorni a Perugia