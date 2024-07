VIDEO Elezioni regionali, Pace Terra Dignità approva Stefania Proietti

L'assemblea di Pace terra e dignità che ha raccolto il 2,4 regionale alle europee e un buon 2,7 su Perugia si riunisce per continuare l'impegno politico elettorale in vista delle Prossime elezioni dicembre. Unanime l'appoggio alla candidatura di Stefania Proietti come presidente della Regione